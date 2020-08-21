6 بطولات تدشن عودة نشاط «أبوظبي البحري»

المصدر: أبوظبي- وام

يستعد نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية لتحقيق عودة قوية للسباقات اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، حيث وضعت إدارته تصوراتها الكاملة لاستئناف البطولات من خلال البدء بـ 6 بطولات، خلال أكتوبر بمختلف الرياضات البحرية، في ظل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة.

ويجري النادي اتصالات مستمرة مع كل المنظمات الدولية، التي تقيم السباقات لمتابعة عودة البطولات الدولية، والمقترحات الخاصة بالروزنامة المعتمدة لبطولات العالم، ولا سيما أن الإمارات اعتادت على استضافة الجولات النهائية من بطولات العالم في السنوات الأخيرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أن العمل مستمر ولم يتوقف طوال الفترات الأخيرة، مع الحفاظ على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وأن فرق النادي في مختلف الرياضات تحافظ على استدامة التدريبات البدنية والميدانية في البحر تحت إشراف المدرب كافاليني، لافتاً إلى أن لياقة اللاعبين في أفضل حالاتها، وهم جاهزون لاستئناف النشاط والمشاركة في أي سباقات سواء كانت محلية أو خارجية.

وعن المسابقات المحلية وموعد عودتها وأجندة أحداثها قال سالم الرميثي: «اعتمدنا جدول السباقات المحلية بشكل مبدئي، وسيبدأ في شهر أكتوبر، من خلال 6 بطولات في مختلف التخصصات، هي بطولة الإمارات لـ«فلاي بورد» في 2 أكتوبر، ثم ماراثون الجيت سكي في 9 أكتوبر، ثم بطولة الموتو سيرف في 16 أكتوبر، ثم بطولة التزلج على المياه بتاريخ 23 أكتوبر، وبطولة الإمارات للفورمولا 4 في 30 أكتوبر، وبطولة الصيد للسيدات في تاريخ 31 أكتوبر، ومع هذه البطولات اعتمدنا بروتوكولاً صحياً بالتنسيق مع كل الجهات المختصة، ومجلس أبوظبي الرياضي لتطبيقه على المشاركين في السباقات بأعلى معايير الجودة، تراعي إجراء الفحوص الدورية وتعقيم الأدوات، وتحقيق التباعد الجسدي».

نقلة نوعية

وعن جهود النادي في استثمار فترة التوقف الماضية لتطوير العمل الإداري الداخلي يقول الرميثي: «خلال فترة التوقف أطلقنا تطبيقاً إلكترونياً على الهواتف الذكية، يسمح للمشاركين بالتسجيل، ومتابعة النتائج، وكل الأخبار والمستجدات في النادي لتحقيق التحول الذكي الكامل، وفي مرحلة لاحقة سيتم إتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة السباقات على هذا التطبيق، وسيكون ذلك بمثابة نقلة نوعية هائلة، تعزز من مكانة نادينا على المستوى الدولي».

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