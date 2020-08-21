إنجاز جديد لفريق الإمارات في جولة دو ليموزان

المصدر: باريس - وام

أحرز فيرناندو جافيريا دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية فوزاً جديداً أول من أمس بعد تتويجه بالمركز الأول في المرحلة الثانية من جولة دو ليموزان التي تقام في فرنسا، وبرغم أن الفارق بين المجموعتين المتقدمة والرئيسية كان نحو دقيقتين ونصف قبل 25 كم من نهاية السباق، إلا أن هذا الفارق أخذ في التراجع بفضل الأداء القوي من قائد الفريق ماركو ماركاتو وباقي زملائه في الفريق، ليصل الجميع إلى الخطوة الحاسمة في السباق قبل كيلومتر واحد من خط النهاية، حيث انطلق الدراج جويل سوتر من (بروكسل) في أداء هجومي، ليتبعه فيرناندو جافيريا في سباق سرعة قبل 200م من خط النهاية تمكن خلاله جافيريا ابن الـ 26 عاماً من تحقيق الفوز الـ 17 لفريق الإمارات في هذا الموسم.

وتعليقاً على الفوز، أعرب جافيريا عن سعادته البالغة بالفوز بالسابق الذي وصفه بالصعب والمعقد، مبدياً تطلعه إلى تحقيق أهدافه في جولة إيطاليا وفي باقي السباقات .

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