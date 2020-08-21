رابتورز يتقدم على نتس في دوري السلة الأمريكي

المصدر: نيويورك - وكالات

انتفض تورونتو رابتورز حامل اللقب في الربع الأخير ليفوز 99-104 على بروكلين نتس في مواجهتهما الثانية بالدور الأول للأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي.

وتقاسم فان فليت والبديل باول قائمة مسجلي رابتورز برصيد 24 نقطة لكل منهما، فيما أضاف لوري والكاميروني سياكام 21 و19 نقطة على الترتيب. وسيرغب نتس في أداء أقوى من لاعبيه البدلاء الذين سجلوا 17 نقطة وهو نصف ما سجله بدلاء رابتورز. وأدرك مافريكس التعادل مع كليبرز 1-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالدور الأول للقسم الغربي.

وكان مافريكس خسر المباراة الأولى بعدما فرط في تقدمه رغم البداية السيئة ليخرج كليبرز فائزاً إذ استغل طرد كريستابس بورزينجيس بعد ارتكاب خطأين فنيين.

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