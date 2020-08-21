180 ألف مشاهد لدورة «تنظيم السلة العربية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجلت الدورة الأولى لإدارة وتنظيم البطولات التي نظمها الاتحاد العربي لكرة السلة رقماً قياسياً في عدد المشاهدين الذين تابعوا الدورة عبر صفحة الاتحاد، حيث وصل العدد إلى 180 ألف مشاهد، فيما وصل عدد المنشورات إلى 35 ألفاً.

وصرح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، بأن هذا الاهتمام الكبير يعكس إلى أي مدى تحقق من نجاح في ثالث دورة ينظمها الاتحاد على التوالي، وأنهم حريصون على تنفيذ برامجهم رغم جائحة كورونا التي تجتاح العالم، وقدم القرقاوي الشكر لفريق عمل الدورة بقيادة العميد عبدالله شلبي الأمين العام، مشيراً إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم دورة للمدربين.

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