المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف يعسكر في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

يجري المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف معسكره التدريبي الختامي لمواجهة منافسه الأمريكي غاستن غايتغي على لقب بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، في الإمارات.

وأفادت شبكة "ESPN" نقلا عن مصدرها المطلع بريت أوكاموتو، أن حبيب سيجري معسكره الختامي في مدينة دبي استعداد للنزال المرتقب ضد غاستن غايتغي، يوم 24 أكتوبر المقبل، ضمن دورة "UFC 254".

ومن المرجح أن يقام النزال بين البطلين في "جزيرة القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب "روسيا اليوم".

يذكر أن غايتجي، البالغ من العمر 31 عاما، يحمل حزام البطل المؤقت للوزن الخفيف، الذي توج به على حساب مواطنه توني فيرغسون إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية، في النزال الرئيسي لدورة "UFC 249"، في مايو الماضي، بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، ليحقق بذلك انتصاره الـ 22 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

بينما يحتفظ حبيب بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

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