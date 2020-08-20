«القائمة المغلقة» تُقرب القرقاوي من دورة سادسة في السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حسمت حسبة «8-7» الجدل بشأن النظام الأساسي الجديد لاتحاد كرة السلة بعد التصويت على بعض المواد وأبرزها المادة 36 الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة، حيث صوتت 8 أندية لنظام القائمة المغلقة مقابل 7 صوتت لطريقة الانتخاب الفردي، وهو مقترح قدمته 3 أندية هي الوصل والوحدة وبني ياس، وترتب على إجازة نظام القائمة المغلقة، الموافقة على المواد 39 و40 و41 و42 و43 وكلها مرتبطة بالمادة 36، جاء ذلك خلال جلسة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أول من أمس في دبي برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بحضور عبد العزيز الحصان ممثل الهيئة العامة للرياضة وأعضاء اتحاد السلة وممثلي الأندية . وبموجب النظام الأساسي الجديد أصبح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي قريباً من رئاسة الاتحاد لدورة سادسة على التوالي كمرشح من نادي شباب الأهلي.

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