تعاون بين «دبي الرياضي» ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الفعاليات الرياضية وسلامة الرياضيين. ووقع مذكرة التفاهم التي تستمر 3 سنوات قابلة للتمديد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ومشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك في مقر مجلس دبي الرياضي، وأعلن الطرفان عن توفير جميع السبل لتحقيق أهداف المذكرة.

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