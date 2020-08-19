«خطواتنا معاً» مبادرة من الأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي دعوة لجميع المهتمين بدعم ذوي الإعاقة الذهنية داخل دولة الإمارات أو في مختلف الدول العربية ودول العالم للمشاركة في مبادرة (خطواتنا معاً)، وتهدف إلى تحقيق 52 مليون خطوة احتفاءً بمرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص في العالم، التي أسهمت منذ عام 1968 في تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم وأسرهم حول العالم، وساعدت في جهود دمج المجتمعات المختلفة لأصحاب الهمم.

ويستهدف الأولمبياد الخاص الإماراتي من تلك المبادرة التي تنطلق برعاية شركة بن عزيز.. استثمار النجاحات الكبيرة التي حققتها استضافة أبوظبي للألعاب العالمية في مارس من عام 2019، بمشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 200 دولة حول العالم، والتي لا تزال حديث العالم حتى اليوم.

وعند تحقيقها لهدف الـ 52 مليون خطوة من خلال المنصة الخاصة بالتحدي، سيقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي بتوزيع 100 حقيبة معدات تدريب منزلية على اللاعبين المشاركين في المبادرة ومعدات رياضية متخصصة على 10 مراكز لأصحاب الهمم في الدولة. وحرصاً من الأولمبياد الخاص الإماراتي على إنجاح مبادرته أتاح للجميع المشاركة من داخل وخارج الدولة.

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