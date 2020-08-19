«أوسس» الإمارات يدعم لبنان

المصدر: (أبوظبي - وام)

كشف برنامج «أوسس» الذراع التطوعي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو عن مشاركة فريقه في حملة «من الإمارات لأجل لبنان»، وهي الحملة الخيرية التي تنظمها منصة «متطوعين إمارات» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لجمع التبرعات لدعم المتضررين بالأحداث الأخيرة التي ضربت بيروت.

وقالت أميرة المحرمي، مدير برنامج أوسس التطوعي: «منذ انطلاق البرنامج لم يتوان فريق عملنا عن مد يد العون لكل المحتاجين على أرض الإمارات. واليوم ينطلق البرنامج ليصل إلى المحتاجين خارج الإمارات في صورةٍ تعكس نبل أخلاق شعب الإمارات التي زرعها فينا الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان ،طيب الله ثراه.

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