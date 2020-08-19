9 ألعاب في «البارالمبية الآسيوية للشباب»

المصدر: (دبي - وام)

اطلعت اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي على ملامح خطة مملكة البحرين الشقيقة لاستضافة أولمبياد الشباب لأصحاب الهمم المقرر لها نوفمبر 2021، وناقشت مراحل الإعداد والتجهيز لأكبر حدث إنساني آسيوي تستضيفه البحرين والمتوقع أن يستقبل ما يزيد على 5 آلاف زائر بين لاعبين ومدربين وأجهزة إدارية وفنية ومرافقين، بعد أن تم اعتماد 9 رياضات مختلفة للمشاركة في الحدث. وقال ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية: «أكثر ما لفت انتباهي في عرض اللجنة البحرينية هو الدعم الحكومي الكبير المقدم للحدث، وكذلك الجهود الكبيرة المبذولة في مسار تأهيل المجتمع المحلي للتفاعل مع الحدث من خلال خطة إعلامية وتسويقية متصاعدة بشكل تدريجي حتى الوصول لموعد الدورة، وسوف تقوم اللجنة المنظمة المحلية في البحرين بإطلاق العد التنازلي للدورة اعتباراً من نوفمبر المقبل قبل الحدث بعام كامل، من خلال حملة ترويجية تستهدف طلبة المدارس، والعاملين بالقطاعات الحكومية، وكل فئات المجتمع».

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