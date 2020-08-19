«عمومية» غير عادية لاعتماد «نظام الطائرة الأساسي»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه الأخير برئاسة يوسف الملا رئيس الاتحاد، الدعوة إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد يوم الاثنين المقبل، في فندق ماريوت جداف دبي، لاعتماد لائحة النظام الأساسي، وذلك بعد اعتمادها من قبل المجلس.

خاطب اتحاد الطائرة، اللجنة الأولمبية الوطنية بلائحة النظام الأساسي، على أن يتم عرض أي ملاحظات من اللجنة على اللائحة خلال اجتماع العمومية غير العادية، كما أرسل الاتحاد اللائحة إلى الأندية لدراستها بشكل دقيق، وإبداء ملاحظاتها النهائية على اللائحة وإرسالها إلى الاتحاد حتى غدٍ.

وفي حال اعتماد اللائحة الأساسية خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية، سيتم الاتفاق على ترتيبات العملية الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد للدورة المقبلة 2020-2024، وتتضمن مواعيد فتح باب وإغلاق باب التقدم بالترشيحات لخوض الانتخابات، وموعد إجراء الانتخابات، والذي يتوقع في هذه الحالة أن يكون خلال سبتمبر المقبل. كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، تأجيل موعد انطلاقة الموسم الجديد إلى أوائل نوفمبر المقبل، بدلاً من أواخر سبتمبر القادم، بناءً على توصية من لجنة الأحداث الرياضية بالاتحاد في اجتماعها الأخير برئاسة علي الفلاسي، وكذلك طلب الأندية المشاركة في نشاط الاتحاد.

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