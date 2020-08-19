رقمان قياسيان لـ«كلايم أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - وام)

سجل «كلايم أبوظبي» - المرفق الترفيهي والرياضي الجديد في جزيرة ياس بأبوظبي - رقمين قياسيين عالميين جديدين في غينيس للأرقام القياسية لأكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم بقطر دائري 10 أمتار «32 قدماً» وارتفاع 54.6 متراً «179.2 قدماً» وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 42.16 متراً «138 قدماً». وقالت بيانكا ساموت، مدير عام كلايم أبوظبي المدير بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس: «نفخر بتحقيقنا لقب غينيس للأرقام القياسية حيث نؤكد من هذه الوجهة الترفيهية ثقتنا بقدراتنا نحو توفير تجارب ترفيهية متميزة لزوارنا».

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