«الدراجات» يشكل لجنتي الانتخابات والطعون

المصدر: (الشارقة- البيان الرياضي)

بحث مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة أسامة أحمد الشعفار الترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، الذي سيتولى قيادة دفة الاتحاد للدورة الانتخابية 2020 /‏2024، وقرر تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، ولجنة بحث الطعون من قانونيين من خارج المجلس، لضمان سير العملية الانتخابية بحيادية.

واعتمد المجلس مشاركة منتخب الكبار في معسكر صربيا، وطواف كوسوفو الدولي، من 23 أغسطس الجاري وحتى 19 سبتمبر المقبل استعداداً لخوض منافسات بطولة وكأس آسيا للطريق والمضمار.

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