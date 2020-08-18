«عمومية» غير عادية لاتحاد السلة اليوم

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة اجتماعها غير العادي في الخامسة من مساء اليوم، بفندق ماريوت- الجداف- في دبي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المكون من بندين هما اعتماد النظام الأساسي لاتحاد السلة، واعتماد لائحة انتخابات الاتحاد، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (43)، ويترأس الاجتماع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة. وخاطب اتحاد السلة جميع أعضاء الجمعية العمومية والجهات ذات الصلة مع الإشارة إلى قرار الرئيس رقم (40) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قرار الرئيس رقم (69) لسنة 2011، بشأن اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، وبناء على تعميم الهيئة العامة للرياضة رقم (15) لسنة 2020 بتاريخ 2020/3/26 بشأن اللائحة الاسترشادية للاتحادات الرياضية في ما يخص عرض النظام الأساسي للاتحاد على الجمعية العمومية غير العادية.

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