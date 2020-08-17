"دبي البحري" يطلق مختبر الابتكار ومستقبل العمل الرياضي

المصدر: وام

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مختبر الابتكار حول مستقبل العمل الرياضي البحري في إمارة دبي وذلك من خلال جلسات نقاشية عبر وسائط الاتصال المرئي.

ويأتي المختبر - الذي أطلق بالتعاون مع شركة الخبراء للتميز والتدريب - في إطار الجهود القائمة لتطوير العمل من اجل استشراق مستقبل أفضل للرياضات البحرية في إمارة دبي وإعلان الخطة الاستراتيجية لنادي دبي للرياضات البحرية العريق الذي تأسس عام 1988.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن مختبر الابتكار يهدف إلى تقديم أفكار وحلول إبداعية متجددة وطرح مجموعة من التحديات على الفرق المختصة من المختصين والمهتمين وأصحاب العلاقة ما سيسهم في عملية التطوير وإعادة هيكلة النادي.

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية دخل مرحلة جديدة مع نهاية العام الماضي عقب قرار ضم مؤسسة "الفيكتوري تيم" إلى النادي كوحدة إدارية ليواصل هذا الصرح العريق مسيرة الإبداع الرياضي في المنطقة والشرق الأوسط حيث حقق العديد من النجاحات التي جعلته الوجهة الرياضية ومن ثم رافق تلك المسيرة الحضور الباهر لسفراء رياضة الإمارات في فريق "الفيكتوري تيم".

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