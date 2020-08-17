القاسمي يشيد بقرار «دبي صديقة الدراجات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات بالقرار الحكيم الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والداعي إلى تحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة للدراجة الهوائية، وتوجيه سموه بالعمل على تطوير منظومة التشريعات والقوانين والقرارات بما يتواكب مع هذا التوجه، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، ودعا الاتحادات العربية للعمل مع وزارات وهيئات الرياضة في دولها لتبني الفكرة ذاتها وتوفير بيئة آمنة لممارسة لاعبي وهواة رياضة الدراجات لهوايتهم المفضلة، وفي الوقت ذاته يقلل من الانبعاثات الكربونية لعوادم السيارات.

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