أسبوع دبي للرياضات الثلجية حديث العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدرت أخبار «أسبوع دبي للرياضات الثلجية» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في سكي دبي بمول الإمارات يومي 14 و15 الجاري، صفحات الصحف والوكالات والقنوات والمجلات الإخبارية الدولية من مختلف قارات العالم، التي أشادت بهذا الحدث الفريد والأول من نوعه الذي حقق نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية.

ومن أبرز الصحف العالمية التي تناولت الحدث صحيفة «تليغراف» البريطانية التي نشرت صورة «سباق الجري الثلجي» الذي أقيم يوم الجمعة الماضي ضمن أفضل 15 صورة، ونشرت سي إن إن عربية موضوعاً موسعاً عن الحدث في موقعها الإلكتروني الذي يتابعه الملايين من كل دول العالم.

كما انتشرت صور وأخبار أسبوع دبي للرياضات الثلجية في الموقع الكوري «يونهاب نيوز» الذي نشر ألبوم صور كاملاً من الحدث، ووكالة الصحافة الفرنسية، ووكالة جيتي إيميج الصحافية، والوكالة الأوروبية للأخبار، ووكالة أسيوشيتد برس، ووكالة روبتلي الإخبارية العالمية، وقناة روسيا اليوم، وفي الصفحات الإخبارية بموقعي إم إس إن وياهو العالميين، وفي مجلة «إيبين» الإخبارية الأوروبية، وموقع ديلي بريكنغ نيوز الأمريكي، وصحيفة دي تيك الرياضية الإندونيسية، والموقع الأوروبي كوكب التزلج، وصحيفة ماليالا الهندية.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام ومحمد العتري مدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي الفائزين في سباق الجري الثلجي ومنافسات التزلج على الألواح التي اختتمت مساء أول من أمس السبت. وأشاد المتسابقون الذين شاركوا في المنافسات بالتنظيم، وعبروا عن سعادتهم بخوض هذه التجربة الفريدة للجري وسط الثلوج أثناء فصل الصيف، حيث أعطوا الحدث أعلى تقييم عبر موقع بيريمر أونلاين الخاص بالسباقات الرياضية، وكتبوا عبره رسائل شكر وامتنان.

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