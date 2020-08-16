«فريق الإمارات» يتألق في «طواف كريتريوم»

المصدر: باريس - البيان الرياضي

يواصل فريق الإمارات للمحترفين تألقه في السباقات والطوافات العالمية للمحترفين، بعد تصدّر المشهد العالمي، من خلال مشاركته في طواف كريتريوم دوفيني المقام في فرنسا، واستطاع الإيطالي دافيد فورمولو دراج فريق الإمارات صنع تاريخ جديد عبر تصدره المرحلة الثالثة من الطواف، التي انطلقت من مدينة كورنك وإلى قمة سانت مارتين دي بليفيل وبمسافة المرحلة البالغة 157 كيلو متراً في منطقة جبلية وصعود للمرتفعات بشرق وسط فرنسا بمحاذاة جبال الألب الفرنسية، وتقدم دافيد قبل نهاية السباق ب 65 كيلو متراً ولَم تستطع باقي الفرق المحترفة اللحاق به في سابقة تاريخية تحدث لأول مرة في طواف كريتريوم دوفيني. وفاز دراج فريق الإمارات فورمولو بزمن 4 ساعات و6 دقائق و56 ثانية متقدماً بـ 33 ثانية على البطل السلوفيني بريموز روجليش صاحب قميص الصدارة، الذي حل ثانياً فيما جاء بالمركز الثالث الدراج الفرنسي بينو تيبوت بالزمن نفسه، ويستمر طواف كريتريوم دوفيني حتى المرحلة الخامسة والأخيرة اليوم.

وأعرب مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للمحترفين سعادته البالغة بعد الفوز الأول من نوعه لفريق الإمارات للمحترفين على صعيد الطوافات العالمية هذا الموسم، وأكد أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الفريق، متمنياً مواصلة النجاحات للوصول إلى طواف فرنسا بجاهوازية كاملة للمنافسة على ألقاب الطواف العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز