الدح يستعد لمعاودة ملاكمة المحترفين

المصدر: بولتون - البيان الرياضي

حط عيسى الدح بطل الإمارات المحترف في عالم الملاكمة في معسكره التدريبي بمدينة بولتون البريطانية للدخول في معسكر تدريبي مطول هناك، في إطار تحضيراته للعودة من جديد إلى عالم ملاكمة المحترفين بعد انقطاع ليس بالقليل عن عالم منازلة المحترفين.

وكان في استقبال الدح في بريطانيا صديقة البطل الباكستاني المعروف أمير خان، الذي من المقرر أن يخوض تحضيرات الفترة المقبلة معه تحت إشرافه وبدعمه، كونه أحد أهم رموز اللعبة المحترفين المميزين على مستوى العالم.

يذكر أن جائحة «كوفيد 19» عطلت تحضيرات عودة عيسى الدح المثيرة للاهتمام، حيث كان من المقرر أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي من أجل تجديد رخصته الدولية في الملاكمة والدخول في معسكر تدريبي على يد أكبر خبراء ملاكمة المحترفين هناك في أحد أشهر وأهم مراكز تدريب الملاكمة.

وأكد الملاكم الإماراتي العائد إلى عالم المحترفين رغبته في التتويج ورفع اسم وعالم الإمارات مجدداً في حلبات المحترفين في كل من أمريكا وبريطانيا.

وعد

وحرص على توجيه الشكر إلى كل من دعمه وشجعه للعودة إلى عالم الملاكمة من جديد بعد توقف دام قرابة العامين، واعداً بالسعي للوصول إلى المستوى الذي يؤهله لتحقيق أفضل النتائج.

بدوره علق بطل الملاكمة أمير خان قائلاً «سعيدُ جداً بالتدريب مع الملاكم الإماراتي عيسى الدح، فمن النادر أن نرى شاباً يشق طريق الملاكمة الصعبة، ثم يستمر بعد كل ما حصل له بهذه العزيمة والإصرار والتحدي، فعلى الرغم من قلة الدعم إلا أنه أثبت لي شخصياً بأنه لن يغير رأيه في الاستمرار بمحاولة الوصول للبطولات».

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