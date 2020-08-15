العامري: اتحاد اليد يحرص على المزيد من الشفافية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد محمد علي العامري، المدير التنفيذي لنادي الوصل الرياضي ورئيس لجنة انتخابات اتحاد كرة اليد، أن اللجنة التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة اليد، والموكلة بالإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورته الانتخابية الجديدة 2021-٢٠٢٠، والتي حدد موعد لها 27 سبتمبر المقبل، مؤلفة من خمسة أعضاء، من ضمنهم ثلاثة خبراء قانونيين، ممثلين بحمد الزيودي، ويوسف أحمد، وحسن المرزوقي، بالإضافة إلى محمد كاهور.

وقال العامري إن: «البنود القانونية للجنة الإشراف على الانتخابات، والتي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، تقتضي بوجود خبير قانوني واحد من أصل الأعضاء الخمسة، إلا أن حرص الاتحاد على توفير مزيدٍ من الشفافية في الدورة الانتخابية الجديدة، كان وراء إيكال المهمة إلى لجنة انتخابات تضم ثلاثة خبراء قانونيين من أصل أعضائها الخمسة».

حرص

وثمّن محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد الأجواء الإيجابية التي سادت أثناء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي أقيمت أول من أمس، عكسها حرص ممثلي الأندية للوصول للأهداف المشتركة بالتوافق وبالإجماع على النظام الأساسي رغم وجهات النظر من بعض ممثلي الأندية، والتي أخذت بعين الاعتبار مباشرة وتم التصويب بما يخدم اللعبة مستقبلاً.وأضاف يحسب لاتحادنا السبق لاعتماد نظامنا الأساسي مقارنة بباقي اتحادات الألعاب الجماعية، وأرجع ذلك للخطوات الرسمية التي اتبعها لصياغة النظام الأساسي .

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