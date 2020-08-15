«فردية الشارقة» تنظم الملتقى السنوي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحضور علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أقامت إدارة الألعاب الفردية برئاسة المهندس سليمان الهاجري، وبحضور الأعضاء ناصر بن عاشور وحميد شامس، ومدير الإدارة علي حسن البلوشي، الملتقى السنوي الذي تنظمه الإدارة لاستقبال الأجهزة الفنية والإدارية قبل بداية كل موسم.

وأوضح علي سالم المدفع، أن هدف مجلس الإدارة هو الحفاظ على المكتسبات وإضافة مزيد من الإنجازات المحققة، منوهاً إلى وجود أولويات يعمل مجلس الإدارة على تطبيقها في أرض الواقع تتركز في دعم جميع الألعاب والتدرج بها للقمة بصورة مدروسة. من جانبه أشار المهندس سليمان الهاجري إلى أن نصف الموسم الماضي، كان استثنائياً بكل المقاييس بعد أن نجحت ألعاب الشارقة في حصد ما يقارب 20 بطولة محلية وتوجت بـ111 ميدالية دولية.

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