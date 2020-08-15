105 أشواط للفطامين في شارة طحنون بن محمد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهدت ميادين الهجن بالدولة، أمس، منافسات الأسبوع الثالث لشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، التي خصصت لفئة الفطامين لمسافة 1.5 كلم، وشهدت الميادين إقامة 105 أشواط، بواقع 15 شوطاً في كل من ميادين الوثبة والمرموم ورماح وسيح صبرة والساد والسد وغشابة.

وفي الوثبة، انتزعت «أرجوان» لسعيد بن عامر المغري ناموس أول الأشواط بعد أن وصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 2:54، وفي الشوط الثاني حلق «الشارد» لمحمد بن علي المنصوري بالناموس في توقيت قدره 2:83، وفي الشوط الثالث كان الناموس من نصيب «جدارة» للدكتور سالم صالح الجنيبي بعد أن تفوقت على منافساتها ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 2:19.

وفي ميدان المرموم، استطاعت «انسجام» لمحمد مصلح الأحبابي أن تحلق بناموس الشوط الأول، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 2:10، وفي الشوط الثاني والمخصص للجعدان، خطف «ذاير» لمطر غانم المنصوري المركز الأول وناموس الشوط بعد أن أنهى المسافة في زمن بلغ 2:09، وفي ميدان رماح، كان التنافس قوياً ومثيراً وانتزعت «الشاهينية» ناموس الميدان في الشوط الأول لتهدي مالكها منصور ناصر الخيلي المركز الأول والناموس بعد أن قطعت المسافة في زمن بلغ 2:12، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «بارود» لسعيد بن عامر العامري، محققاً المركز الأول والناموس.

ناموس

وفي ميدان سيح صبرة، فازت «رسمية» لمحمد علي الجنيبي بناموس الشوط الأول وأنهت المسافة في زمن قدره 2:4، وكسبت «الفائزة» لجمعة محمد كلتم الخيلي المركز الأول في الشوط الثاني، منهية مراحل الشوط في زمن قدره 2:05.

وعلى أرضية ميدان الساد، حلقت «الشاهينية» لحمد سلطان بالكيلة بالمركز الأول وناموس الشوط الأول، وفي الشوط الثاني فاز «شاهين» لحمد سعيد الشرقي بالمركز الأول والناموس، وفي ميدان السد، فازت «الشاهينية» لهلال علي ناصر السناني بناموس الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، كان «مغادر» نجم الميدان ليهدي مالكه محمد بن حريب الشامسي المركز الأول، وفي ميدان غشابة، انتصرت «الذيبة» لسعيد مرير الكتبي بناموس الشوط الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز