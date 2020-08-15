إنجاز جديد لسلة الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت سلة الإمارات إنجازاً دولياً باختيار حكمنا الدولي محمد صالح عضواً في لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي للكراسي المتحركة، وقد تلقى صالح تهنئة اتحاد كرة السلة والأندية خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية العادية الذي عقد أول من أمس، هذا وقد بدأ صالح مشواره التحكيمي عام 2002 وفي سلة الكراسي المتحركة عام 2010، وحصل على الشارة الدولية القارية عام 2014، بعد عام على الشارة الدولية، كما حصل على الشارة الدولية في 3× 3 عام 2014، وإلى جانب سلك التحكيم يتولى صالح منصب مدير كرة السلة بنادي الشارقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز