البريطانية بيا والإماراتي بطي يتصدران أول سباق جري ثلجي في الشرق الأوسط

المصدر: وام

تصدرت البريطانية بيا هانسك والإماراتي بطي النعيمي منافسات فئتي النساء والرجال في سباق الجري الثلجي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم" الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، واستضافت منافساته قاعة سكي دبي بمول الإمارات ضمن فعاليات "أسبوع دبي للرياضات الثلجية".

وفاز بطي النعيمي بالمركز الأول في السباق الذي أقيم صباح اليوم بعد إنهائه الجري في زمن قدره 17:36 دقيقة، تلاه في المركز الثاني محسن آل علي الذي أنهى السباق في زمن قدره 17:42 دقيقة، وحل البريطاني جورج كرو في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 17:50.

وفي فئة السيدات فازت البريطانية بيا هانسك بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 21:46 دقيقة، تلتها في المركز الثاني الفنلندية مرجانا راكي التي أنهت السباق في زمن قدره 24:04، وحلت الجورجية ديانا جوجي تدز في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 27:10 دقيقة.

حضر منافسات السباق سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام ومحمد العتري مدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي، وسط أجواء باردة وصلت درجة حرارتها إلى 4 درجات تحت الصفر، استمتع خلالها المتسابقون من 46 جنسية مختلفة بتجربة فريدة لم يعيشوها من قبل خاصة مع الجري على الثلوج أثناء فصل الصيف، وتحولت بهم القاعة الثلجية في سكي دبي إلى مهرجان سعادة ينبض بالنشاط والحيوية، كما التزم جميع المشاركين بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي وضعها مجلس دبي الرياضي حفاظًا على سلامة المتسابقين.

ومثلت النساء نسبة 50% من المشاركين الذين تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات وفي كل مجموعة تم السماح بالجري لكل 5 مشاركين من كل مجموعة في فوج منفصل وذلك تحقيقًا للتباعد الجسدي، وكان مجلس دبي الرياضي قد أعد كافة التجهيزات ووضع البروتوكولات بداية من دخول المشاركين إلى مواقف السيارات وفي أماكن ارتداء الملابس وفي مضمار السباق، وحتى بعد انتهاء السباق واستلام الميداليات.

وامتد السباق إلى مسافة 3 كيلومترات يقوم خلال المتسابقون بالجري في مسار طوله 1 كيلومتر على ثلاث دورات داخل الثلج، وفي نهاية السباق تسلم كل مشارك ميدالية إنهاء السباق الخاصة به، وسيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في السباق غدا السبت.

يأتي سباق الجري الثلجي ضمن فعاليات "أسبوع دبي للرياضات الثلجية الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع مول الإمارات والذي يتضمن أيضًا فعاليات التزلج على الألواح التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا وتستكمل من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء، وتنقسم إلى أربع فئات هي السباق بنظام سرعة جبال الألب والتزلج المتعرج، والسباق بنظام التعرج العملاق، والسباق الحر.

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