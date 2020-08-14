انطلاق منافسات سباق الجري الثلجي في سكي دبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني، تصوير: على الظاهري
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انطلقت منافسات سباق الجري الثلجي؛ الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم" في سكي دبي بمول الإمارات.

يمتد السباق إلى مسافة 3 كيلومترات، يقوم خلالها المتسابقون بالجري في مسار طوله 1 كيلومتر على ثلاث دورات داخل الثلج في درجة حرارة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر.

تم تقسيم المتسابقين إلى 3 مجموعات، بحيث ينطلق كل 5 متسابقين على فترات متباعدة في كل مجموعة، وذلك تحقيقًا للتباعد الجسدي بين كافة المشاركين وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

يشارك في السباق رياضيون من 46 جنسية من المقيمين والسائحين، ويأتي سباق الجري الثلجي ضمن فعاليات "أسبوع دبي للرياضات الثلجية الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مول الإمارات، ويتضمن أيضًا فعاليات التزلج على الألواح يوم غد السبت.

كلمات دالة:
  • مجلس دبي الرياضي ،
  • ماجد الفطيم،
  • سكي دبي ،
  • مول الإمارات
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