انطلاق منافسات سباق الجري الثلجي في سكي دبي

المصدر: البيان الإلكتروني، تصوير: على الظاهري

انطلقت منافسات سباق الجري الثلجي؛ الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم" في سكي دبي بمول الإمارات.

انطلاق منافسات سباق الجري الثلجي؛ الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي ينظمه #مجلس_دبي_الرياضي وشركة "ماجد الفطيم" في #سكي_دبي بمول الإمارات.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Anm7VIl8BZ — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 14, 2020

يمتد السباق إلى مسافة 3 كيلومترات، يقوم خلالها المتسابقون بالجري في مسار طوله 1 كيلومتر على ثلاث دورات داخل الثلج في درجة حرارة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر.

يمتد السباق إلى مسافة 3 كيلومترات يقوم خلال المتسابقون بالجري في مسار طوله 1 كيلومتر على ثلاث دورات داخل الثلج في درجة حرارة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/k7kVTVfEdC — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 14, 2020

تم تقسيم المتسابقين إلى 3 مجموعات، بحيث ينطلق كل 5 متسابقين على فترات متباعدة في كل مجموعة، وذلك تحقيقًا للتباعد الجسدي بين كافة المشاركين وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

تم تقسيم المتسابقين إلى 3 مجموعات بحيث ينطلق كل 5 متسابقين على فترات متباعدة في كل مجموعة، وذلك تحقيقًا للتباعد الجسدي بين كافة المشاركين وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sE7JTQ2jfQ — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 14, 2020

يشارك في السباق رياضيون من 46 جنسية من المقيمين والسائحين، ويأتي سباق الجري الثلجي ضمن فعاليات "أسبوع دبي للرياضات الثلجية الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مول الإمارات، ويتضمن أيضًا فعاليات التزلج على الألواح يوم غد السبت.

يشارك في السباق رياضيون من 46 جنسية من المقيمين والسائحين، ويأتي سباق الجري الثلجي ضمن فعاليات "أسبوع دبي للرياضات الثلجية الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مول الإمارات، ويتضمن أيضًا فعاليات التزلج على الألواح يوم السبت 15 أغسطس#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KPHdJgCMra — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 14, 2020

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