لايلز يكشف عن معاناته من مشاكل نفسية

المصدر: موناكو - وكالات

كشف العداء الأمريكي نواه لايلز بطل العالم في سباق 200 متر، أول من أمس، أنه يعاني من مشاكل نفسية منذ أن كان في الثامنة من عمره، تفاقمت مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتأجيل أولمبياد طوكيو وحركة «حياة السود مهمة» (بلاك لايفز ماتر).

لايلز الذي كان مرشحاً للفوز بذهبية أولمبياد طوكيو الذي أرجئ إلى العام المقبل بسبب «كوفيد 19»، أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أنه يتناول حبوب مضادة للاكتئاب. وقال لايلز (23 عاماً) قبل لقاء موناكو في الدوري الماسي اليوم «ربما أتعامل مع الأمر مذ كنت في الثامنة من العمر، بأشكال مختلفة في أوقات مختلفة في حياتي». وتابع «لكن من المحتمل أن يكون قد ساء الأمر في أبريل، ربما هو (الشكل) الأصعب الذي تعاملت معه على الإطلاق. أعتقد أنه نوع من العاصفة القوية، التعامل مع «كوفيد 19»، وتأجيل الألعاب الأولمبية، لذلك تقول لنفسك حسناً، أين سأصرف انتباهي؟».

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