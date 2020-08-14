مخيم صيفي افتراضي لرياضة المرأة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مخيم الصيف الرياضي ضمن برامجها المتعددة والفاعلة، والتي تخاطب كل الشرائح، حيث يجمع مخيم الصيف الرياضي الأطفال والفتيات خلال العطلة الصيفية للتشجيع على ممارسة الرياضة عن بعد عبر منصة افتراضية مباشرة.

وتأتي إقامة المخيم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تحرص دائماً على ضرورة تقديم برامج فاعلة تقدم الفائدة لمختلف الشرائح، وتتيح فرص الاستفادة من كل وقت في أمور إيجابية تخدم الفرد والمجتمع.

وأكدت أمل صالح العيدروس مسؤول التسويق والهوية المؤسسية، أن المخيم يختلف هذا العام عن المخيمات السابقة بسبب تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي حوّله من أنشطة تقام في الصالات إلى فعاليات افتراضية. ‪‬

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