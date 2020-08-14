سباق الجري الثلجي ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في الساعة السادسة والنصف صباح اليوم، منافسات سباق الجري الثلجي الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وتستضيف فعالياته قاعة سكي دبي بمول الإمارات.

واطلع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومحمد العتري مدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي، صباح أمس الخميس على كافة الاستعدادات لانطلاق الحدث والتأكد من جاهزية كافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية في المكان لتحقيق أعلى معايير السلامة وتحقيق النجاح للحدث الأول من نوعه.

وتم تقسيم المتسابقين إلى 3 مجموعات بحيث تصل أول مجموعة في الساعة 5:45 صباحاً لاستلام رقم السباق وشريحة تحديد التوقيت، وتنطلق المجموعة الأولى في الساعة السادسة والنصف، وتنطلق المجموعة الثانية في الساعة 7:15 صباحاً، والمجموعة الثالثة في الثامنة صباحاً.

إجراءات احترازية

وينطلق كل 5 متسابقين على فترات متباعدة في كل مجموعة، وذلك تحقيقاً للتباعد الجسدي بين كافة المشاركين وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، حيث أعد مجلس دبي الرياضي كافة التجهيزات ووضع البروتوكولات بداية من دخول المشاركين إلى مواقف السيارات وفي أماكن ارتداء الملابس وفي مضمار السباق، وحتى بعد انتهاء السباق واستلام الميداليات.

ويمتد السباق على مسافة 3 كيلومترات يقوم خلاله المتسابقون بالجري في مسار طوله 1 كيلومتر على ثلاث دورات داخل الثلج في درجة حرارة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر، وفي نهاية السباق يتسلم كل متسابق ميدالية إنهاء السباق الخاصة به، وسيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في السباق يوم السبت 15 أغسطس.

فعاليات

ويأتي سباق الجري الثلجي ضمن فعاليات "أسبوع دبي للرياضات الثلجية الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع مول الإمارات، والذي يتضمن أيضاً فعاليات التزلج على الألواح يوم السبت 15 أغسطس تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، وتستكمل من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء، وتنقسم إلى أربع فئات هي السباق بنظام سرعة جبال الألب والتزلج المتعرج، والسباق بنظام التعرج العملاق، والسباق الحر.

ويمكن متابعة السباق عبر البث المباشر في قناة دبي الرياضي والحسابات الرسمية لمجلس دبي الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي dubaisc@، كما يمكن الحصول على كافة المعلومات عن سباق الجري الثلجي أو أسبوع دبي للرياضات الثلجية وغيرها من الفعاليات زيارة الموقع الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

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