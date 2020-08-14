إيقاف أنتيتوكونمبو بسبب «نطحة»

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت اللجنة التأديبية في رابطة دوري كرة السلة الأمركي للمحترفين، إيقاف اليوناني يانيس انتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس المتصدر مباراة واحدة، بعد نطحه لاعباً من واشنطن ويزاردز. وطرد انتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الموسم الفائت من الربع الثاني للمباراة التي فاز بها فريقه (126-113) على واشنطن أول من أمس.

وكان إيقاف اليوناني متوقعاً بعد أن نطح الألماني موريتز فاغنر من دون أن يعرضه لإصابة، وهو ما لم يترك خياراً أمام اللجنة التأديبية للرابطة.

وسيغيب «العملاق» اليوناني عن المباراة الأخيرة في الدوري، بينما سيكون متاحاً للمباراة الأولى من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» ضد أورلاندو ماجيك. وكان انتيتوكونمبو تقدم باعتذار سريع بعد المباراة.

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