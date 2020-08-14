تعاون بين شرطة أبوظبي و«زايد العليا»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي «عن بعد» مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وقع المذكرة اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي وعبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتنص المذكرة على الشراكة والتعاون المتبادل مع أصحاب الهِمم ومنتسبي الطرفين لاستثمار قدراتهم وتطوير مهاراتهم ونشر ثقافة رياضة أصحاب الهمم والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الرياضية والدراسات المعدة الخاصة بهم، وإعداد الخطط والبرامج والفعاليات المشتركة والأنشطة الرياضية لأصحاب الهمم.

وأكد مدير قطاع الموارد البشرية حرص شرطة أبوظبي على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية ودعم المبادرات الإنسانية الهادفة والتي تحقق التطلعات في الاهتمام بأصحاب الهمم لافتاً إلى أن الدولة قطعت شوطاً طويلاً في مسيرة تمكين أصحاب الهمم ليصبحوا أفراداً منتجين بالمجتمع، ومحوراً رئيسياً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الإمارات ضمن الأفضل عالمياً وصولاً لتحقيق المئوية 2071م.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تعد من الجهات التي تحقق التطلعات في مسيرة الدولة نحو جعلها مثالاً يحتذى به عالمياً في احتضان وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز فرص دمجهم على جميع الأصعدة.

وذكر أن توقيع المذكرة بين شرطة أبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعد استمراريه للتعاون بين الجهتين واستكمالاً لمبادرة شرطة أبوظبي في تدريب أصحاب الهمم وتجهيزهم للمشاركة في الأولمبياد الخاص الذي يقام سنويا.ً

إشادة

وأشاد عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا بالدور الريادي لشرطة أبوظبي في دعم ورعاية أصحاب الهمم وإطلاق المبادرات التي تتفق مع جهود المؤسسة وسعيها نحو تمكين ودمج فئات أصحاب الهمم في المجتمع، بما يمثل نموذجاً رائعاً للعمل الوطني الذي يسهم في التخفيف عن تلك الفئات العزيزة على قلوبنا جميعاً وتحقيق الاستقرار الأسري لها.

وأشار إلى أن التعاون بين مؤسسة زايد العليا وشرطة أبوظبي يجري في عدة مجالات لخدمة أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، حيث أبدت شرطة أبوظبي اهتماماً كبيراً لهذه الفئة والدعم الكبير من خلال توفير فرص وظيفية لهم، وعقد دورات في لغة الإشارة للصم التي اشتملت على التعريف بمبادئ تلك اللغة والتعرف على ما يضمه قاموسها التي يتم التعامل من خلالها مع تلك الفئة من أصحاب الهمم.

وأوضح العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية أن شرطة أبوظبي تدعم كافة الاتفاقيات والشراكات والمبادرات الداعمة لأصحاب الهمم وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا.

ربط إلكتروني

بموجب مذكرة التفاهم يتم الربط الإلكتروني بين «زايد العليا» و«شرطة أبوظبي» لتبادل البيانات والمعلومات وذلك لاتخاذ القرار في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات وتقديم الدعم والمساندة في مجالات التعامل مع أصحاب الهمم ولغة الإشارة وترجمتها.

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