عمومية اليد تصادق على النظام الأساسي

المصدر: دبي - فايز بجبوج

صادقت «الجمعية العمومية غير العادية» لاتحاد اليد، وبالإجماع، على النظام الأساسي للاتحاد، وحددت الجمعية تاريخ 27 سبتمبر المقبل، موعداً لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورته الانتخابية الجديدة 2020 - 2024.

جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقد، عصر أمس، في فندق «إنتر كونتيننتال» بدبي، وحضره محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد، وممثل الهيئة العامة للرياضة محمد الكعبي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلو 16 نادياً يمثلون النصاب الكامل للجمعية العمومية.

كما حددت «الجمعية» 27 سبتمبر موعداً لإجراء الانتخابات.

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