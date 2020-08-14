جولة بالدراجات للاعبي حتا في أحضان الطبيعة

المصدر: دبي - علي الظاهري

قدم نادي حتا للاعبيه جولة ترفيهية في أحضان الطبيعة بمنطقة حتا ضمن المعسكر الداخلي للفريق الأول للكرة، وقام لاعبو الفريق يرافقهم الجهاز الفني بقيادة المدرب كريستوس كونتيس بجولة بالدراجات الهوائية، وبدأت الرحلة من بحيرة سد حتا، حيث قام الجميع بركوب قوارب «الكاياك» والتجديف في البحيرة التي تعتبر من أبرز الأماكن السياحية في منطقة حتا.

وتضمنت الجولة بالدراجات المرور على المزارع القديمة ومنطقة الشريعة إلى جانب صعود الجبال ليختتم «الإعصار» رحلته الترفيهية بالوصول إلى «حتا وادي هب» أحد الأماكن المخصصة لمحبي المغامرات والمرح والإثارة والتي تقع ضمن أروع المحميات الطبيعية في دبي.

وتوجه نادي حتا بالشكر والتقدير إلى خلفان ماجد البدواوي مالك مشروع «حتا كاياك»، كما تقدم بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي ممثلاً بمركز شرطة حتا، على تأمين خط سير اللاعبين من البداية حتى الوصول إلى نهاية الجولة.

من جهة أخرى، يستعد فريق حتا للمرحلة الثانية من المعسكر الحالي والتي ستكون في دبي، ومن المتوقع أن ينضم أول أجانب الفريق بمعسكر دبي في حال الاتفاق بين الطرفين وانتهاء إجراءات التعاقد مع المحترفين الجديدين.

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