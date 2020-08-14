منظمو «جائزة روسيا» يتوقعون 30 ألف مشجع

المصدر: موسكو - وكالات

يتوقع منظمو سباق الجائزة الكبرى الروسي، الذي يقام ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، حضور من 30 ألفاً إلى 32 ألف مشجع للسباق الذي يقام في سوتشي يوم 27 سبتمبر المقبل.

وقال المدير العام أليكسي تيتوف لموقع «أوتوسبورت» إن نصف المدرجات ستمتلئ، مشيراً إلى أنه بعد ثلاثة شهور من التوقف بدأت عملية بيع التذاكر بشكل بطيء.

وأكد تيتوف أنه سيتم مراعاة إجراءات النظافة والسلامة الصارمة التي تتبعها فورمولا-1 حالياً في تنظيم السباقات بدون جمهور. وقال تيتوف: «لن يكون سباقاً للجائزة الكبرى كالمعتاد».

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