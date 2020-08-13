عمومية اليد تصادق على النظام الأساسي

المصدر: دبي- فايز بجبوج

صادقت «الجمعية العمومية غير العادية» لاتحاد اليد، وبالإجماع، على النظام الأساسي للاتحاد، وحددت الجمعية تاريخ 27 سبتمبر المقبل، موعداً لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورته الانتخابية الجديدة 2020-2024.

جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقد، عصر أمس، في فندق «إنتر كونتيننتال» بدبي، وحضره محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد، وممثل الهيئة العامة للرياضة محمد الكعبي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلو 16 نادياً يمثلون النصاب الكامل للجمعية العمومية.

كما حددت «الجمعية» الأول من سبتمبر موعداً لإرسال الدعوات إلى الأندية، لترشيح ممثليها وخوض الانتخابات المقبلة، على أن يتم إغلاق باب الترشح واستلام استمارات الترشيح في 18 من الشهر ذاته، ليتم الإعلان بشكل نهائي عن قائمة المرشحين في 23 سبتمبر، والدخول بالانتخابات الرسمية في 27 الشهر ذاته.

وقررت «الجمعية» أيضاً فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة أيام، على أن يغلق في 30 سبتمبر عند الساعة 12 ظهراً.

كما تمت المصادقة على لجنة الانتخابات المكونة من حسن المرزوقي، وحمدان الزيودي، ومحمد كاهور، يوسف أحمد، على أن يرأسها محمد العامري.

وتم خلال الجلسة مراجعة الأبواب الستة بالنظام الأساسي وبمواده الثمانين، وتم تعديل بعضها وفق رؤية بعض ممثلي الأندية وخصوصاً محمد علي العامري «الوصل» والدكتور ماجد سلطان «شباب الأهلي».

وفي نهاية الاجتماع حدد محمد العامري الخطوات، التي يجب اتباعها قبل المحطة الأخيرة، والتي تسفر عن الانتخابات.

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