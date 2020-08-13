الجمعية العمومية لـ«عربي الريشة» غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد الاتحاد العربي للريشة الطائرة اجتماع اللجنة التنفيذية، اليوم، برئاسة د. سوسن حاجي تقوي، فيما سيعقد اجتماع الجمعية العمومية غداً. وسيقام الاجتماعان لأول مرة عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل تفشي وباء «كورونا» (كوفيد 19)، ويتضمن جدول أعمال اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية مناقشة الموعد النهائي لتنظيم البطولة العربية المسندة للجزائر، ومناقشة الموضوع المتعلق برفع طلب للاتحاد الآسيوي والأفريقي والدولي لطلب تأهيل لاعبي دول المنطقة الحاصلين على المركز الأول في بطولة غرب آسيا، وبطولة شمال أفريقيا لفئة الفردي (رجال وسيدات) للأولمبياد. كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة خطة العمل المقبلة مثل خطة المنافسات والتطوير والتسويق والشراكات، ودراسة مشروع الميزانية للفترة المقبلة، ثم تحديد موعد وزمن الاجتماع المقبل، وأخيراً ما يستجد من أعمال.

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