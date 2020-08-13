افتتاح دورة تنظيم بطولات السلة العربية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يفتتح اللواء م إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة للسلة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات الدورة الأولى لتنظيم وإدارة بطولات كرة السلة العربية (أون لاين)، والتي ستذاع محاضراتها على الصفحة الرسمية للاتحاد العربي لكرة السلة عبر الفيسبوك وتستمر حتى بعد غدٍ السبت، ويحاضر فيها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال التنظيم والإدارة وهم: الدكتور أحمد سعد الشريف من الإمارات والدكتور محمد بلال والدكتورة النور الزيني من مصر والدكتور وليد الهندي من الكويت والدكتور عامر الشعار من الأردن، وهلال شوكت من سوريا.

ويتضمن اليوم الأول محاضرتين الأولى عن التخطيط للبطولات للدكتور عامر الشعار، والثانية عن اللجان المنظمة للبطولات للدكتور وليد الهندي، على أن تستأنف الدورة غداً بمحاضرتين مماثلتين لتنظيم المباريات بطرق مختلفة للمحاضر هلال شوكت وإدارة الاتصالات للدكتورة نور الزيني المحاضر الرياضي بالاتحاد الدولي لكرة القدم في إدارة الاتصالات، ثم تختتم بعد غدٍ السبت بمحاضرتين عن التسويق والاستثمار في البطولات للدكتور أحمد سعد الشريف نائب مدير عام هيئة التنمية البشرية بدبي مؤسس جمعية الرياضيين بالإمارات وأكاديمية (دارسا) والمحاضرة الأخيرة عن إدارة المخاطر في بطولات السلة للدكتور محمد بلال، على أن يختتم الدورة العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة.

وتعتبر هذه الدورة الثالثة التي ينظمها الاتحاد العربي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد دورتي التحكيم والإحصاء واللتين شهدتا مشاركة قياسية لم تحدث في الدراسات التي كانت تقام على هامش البطولات العربية.

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