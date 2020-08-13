معسكر مغلق للاعبات الجوجيتسو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توافدت أمس إلى فندق دوسيت ثاني في أبوظبي نجمات الجوجيتسو من مختلف أندية الدولة للمشاركة في المعسكر المغلق للفتيات الذي ينظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وينطلق اليوم وحتى 26 أغسطس الجاري، ليتوّج بالجولة الختامية لبطولة «أم الإمارات» التي تستضيفها «جوجيتسو أرينا» 27 أغسطس الحالي.

واستقطب المعسكر مشاركة أكثر من 150 لاعبة من أندية الوحدة وبني ياس والعين والظفرة والوصل والفجيرة، حيث سارعت نجمات الجوجيتسو من هذه الأندية للمشاركة في المعسكر لما شهدنَه من نجاحٍ منقطع النظير للمعسكرات المغلقة التي نظمها الاتحاد في الفترة السابقة، وردود الفعل الإيجابية في أوساط اللاعبين والأندية على مستوى الدولة.

وأسوةً بالجهود الوقائية في المعسكرات السابقة، خضعت بالأمس جميع اللاعبات المشاركات في المعسكر للفحص الطبي، فيما ستنطلق الأنشطة التدريبية بعد صدور نتائج الفحوصات والاطمئنان على صحة اللاعبات وسلامتهن. وبعد استكمال الفحوصات، ستنطلق فعاليات المعسكر، حيث وضع الفريق الفني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو برنامجاً مكثفاً يضم تدريبات الجوجيتسو وتمارين اللياقة البدنية تحت إشراف المدربات، وجلسات التعافي، إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي تضمن للاعبات تجربةً مميّزة تعزز جاهزيتهن البدنية والنفسية للعودة لبساط النزال.

وقال فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «أسهمت المعسكرات المتعاقبة التي نظمناها في صقل مواهب اللاعبين، وتمكينهم من الاستعداد للفعاليات الرياضية التي بدأنا بتنظيمها على المستويين المحلي والعالمي. وانطلاقاً من دورنا كجهة راعية لرياضة الجوجيتسو في الدولة، تنطوي رسالتنا على تمكين جميع اللاعبين من الاستفادة من فرص التدريب، ولهذا نطلق اليوم المعسكر التدريبي المغلق للفتيات، لنمكّن بطلاتنا من العودة لحماس البطولات».

أشهر اللاعبات

وتعليقاً على أهمية المعسكر في دعم الاستعدادات، قالت اللاعبة منى الحمادي حاملة الحزام البنفسجي: «اضطررنا خلال الفترة الماضية للابتعاد عن صالات التدريب وفيما حرصنا خلال الأشهر الستة على التدرّب في المنزل، إلا أن تواجدنا ضمن مناخ التدريبات الجماعية يعزز حماسنا ويساعدنا على اكتساب مهاراتٍ جديدة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز