تأجيل الآسيوية الشاطئية يربك حسابات الاتحادات

المصدر: (أبوظبي - وام)

تعكف الاتحادات الرياضية في الإمارات التي كان من المقرر أن تشارك منتخباتها في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية في مدينة سانيا الصينية خلال شهر نوفمبر 2020، على إعادة النظر في برامج إعداد فرقها للبطولة بعد قرار المجلس الأولمبي الآسيوي بتأجيل المنافسات إلى شهر أبريل من عام 2021.

وستشهد الفترة المقبلة اجتماعاً مهماً بين مسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية، والاتحادات الرياضية لمناقشة تلك المستجدات واتخاذ ما يلزم لتوفير برامج إعداد جيدة للمنتخبات الإماراتية على أمل حصد عدد وفير من الميداليات في مختلف الرياضات.

وكان المجلس الأولمبي الآسيوي قد أعلن رسمياً مساء الإثنين الماضي قرار التأجيل.. مؤكداً أن الدورة ستقام تحت الاسم نفسه وبالشعار نفسه خلال الفترة من 2 إلى 20 أبريل من العام المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز