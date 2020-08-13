إطلاق فريق «ياس هيت» للرياضات الإلكترونية

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

أعلن فريق ياس هيت، أمس، عن دخوله ساحة الرياضات الإلكترونية العالمية، بالشراكة مع منظمة فيلوس للرياضات الإلكترونية الرائدة في هذا المجال.

ويخوض الفريق أول منافساته في الموسم الافتتاحي من دوري «V10»، والذي يعد جزءاً من سلسلة السباقات العالمية، في مواجهة نخبة من أقوى الأسماء العالمية في مجال السباقات الإلكترونية، مثل فريق ويليامز للرياضات الإلكترونية ورايسنغ بوينت لسباقات الرياضات الالكترونية وفورد (فوردزيلا) وجايزا سوزوكي.

وتضم تشكيلة فريق ياس هيت المشاركة في دوري «V10» أربعة سائقين للسيارات الافتراضية، يجمعون بين الموهبة والشهرة في أوساط الرياضات الإلكترونية، وهم: ياروسلاف هونزيك وإيمون ميرفي وأندريا كابوتشيا، وسيمون فيديل.

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