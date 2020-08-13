«قاهر المانش».. كفاح وتحدٍ

المصدر: (القاهرة - البيان الرياضي)

صدر مؤخراً كتاب (قاهر المانش)، الذي يروي تفاصيل قصة حياة وحكايات وأسرار السباح العالمي خالد شلبي، ووصوله إلى قمة المجد، ورفع علم مصر بعد نجاحه في عبور بحر المانش عام 1983 ببن إنجلترا وفرنسا، وهو يسبح بذراع واحدة لمدة 16 ساعة متواصلة باعتباره من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

ويعتبر شلبي رمزاً للشباب في مواجهة الصعاب وتحدي الإعاقة، والكتاب بقلم الكاتبة حنان غانم، ويحكي تفاصيل وأسرار حياة البطل خالد شلبي ونجاحاته في عمله الخاص، الذي لم يتأثر بالإعاقة، وكيف واجه كل الصعوبات بقوة إرادته، وحكايات عن حياته في الغربة والسنوات الطويلة، التي قضاها في إنجلترا، وكيف كسب الرهان والتحدي في كل جولاته هناك، وقيامه بتمثيل مصر في العديد من المنافسات وتفوقه على الأصحاء، وحصده الكثير من الجوائز، التي تبرع بها لصالح مرضى السرطان في مصر.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري على كتابة مقدمة الكتاب تقديراً لإنجازات خالد شلبي وقصة كفاحه ونجاحه، التي يشير فيها الخطيب إلى أنه قدوة لشباب مصر، والعالم العربي.

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