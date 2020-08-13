«خورفكان لأصحاب الهمم» يوزع حقائبه الإدارية

المصدر: (خورفكان - البيان الرياضي)

عقد مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم اجتماعه الأول بمقر النادي بعد قرار التشكيل الجديد بحضور جميع الأعضاء لاختيار نائب للرئيس وتوزيع الحقائب الإدارية.

وتم خلال الاجتماع الأول توزيع الحقائب الإدارية ورؤساء اللجان، حيث تم اختيار لؤي سعيد علاي نائباً للرئيس، ورئيس اللجنة الإعلامية، وأحمد حسن القاضي أميـن السـر العام، وخليل محمد المنصوري المدير المالي، ورئيس لجنة التسويق وتنمية الموارد، وعلي أحمد محمد النقبي أمين السر المساعد ورئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والمجتمعي، وعبدالله علي النقبي رئيس لجنة الشؤون الرياضية والفنية وعلي عبيد المراشدة رئيس اللجنة القانونية ولجنة الأسر والاستقطاب، وعائشة أحمد الحمودي رئيس لجنة التميز المؤسسي واللجنة الثقافية، ومنى سعيد اليحيائي رئيس لجنة الفتيات.

كما حرص الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس الإدارة على توجيه الشكر للأعضاء السابقين، ومرحباً بالأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، معرباً عن ثقته بالفريق الذي يترأسه لاستكمال الإنجازات التي يحققها النادي في كل الأنشطة.

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