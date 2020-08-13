الاتحاد العربي للشطرنج يدعم بيروت

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

بعث الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رسالة تضامن وتعزية إلى الاتحاد اللبناني للشطرنج اثر الحادث المؤسف الذي تعرضت له بيروت الأسبوع الماضي (مرفأ بيروت) وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين، حيث أكدت الرسالة للاتحاد اللبناني للشطرنج وقوف الاتحاد العربي للشطرنج وجميع أفراد الأسرة الشطرنجية على مستوى الوطن العربي إلى جانب الأخوة الأشقاء في لبنان لمساعدتهم في مواجهة هذا الحادث المأساوي، حيث قرر رئيس الاتحاد العربي تقديم الدعم المادي والمعنوي للأخوة في الاتحاد اللبناني للشطرنج داعين العلي القدير أن يجنب لبنان وأهله من كل مكروه وأن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين.

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