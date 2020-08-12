استئناف دورات مدربي الأولمبياد المدرسي الأحد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تستكمل الأحد المقبل دورات مدربي الأولمبياد المدرسي حيث تدشن السباحة الدورات المتبقية على أن يتم تخصيص رياضة لكل يوم من الرياضات المدرجة بالبرنامج التدريبي حتى الـ20 من الشهر الجاري.

وكانت دورات مدربي الأولمبياد المدرسي التي تنظمها الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية لرياضتي الجودو والتايكواندو ضمن سلسلة الدورات الممتدة حتى الـ20 من الشهر الجاري، قد اختتمت عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور إجمالي 100 مدرب لكل من اللعبتين.

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