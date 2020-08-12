«كورونا» يرحّل 5 بطولات آسيوية لكرة اليد إلى 2021

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حول فيروس كورونا 5 بطولات لكرة اليد على المستوى الآسيوي من عام 2020 كما كان مقرراً لها سابقاً الى عام 2021، وهذا التغير للمرة الثالثة منذ انتشار «كوفيد 19»، وذلك حسب ما أعلن عنه المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة اليد، والذي استهدف منه المصلحة العامة والحفاظ على سلامة جميع المشاركين في هذه البطولات.

وكانت البداية بإقامة البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين والتي حدد لإقامتها شهر مارس 2021 والتي تحتضنها مدينة الماتي الكازاخستانية، وتشهد مشاركة 16 منتخبنا بما فيها منتخب الإمارات، من أجل تأهل أربعة منتخبات إلى كأس العالم في اليونان 2021، ومن ثم البطولة الآسيوية الخامسة للأندية – سيدات وتقام خلال شهر أبريل 2021 بمدينة الماتي الكازاخستانية.

شاطئية وشبابية

وطال التأجيل البطولة الآسيوية الشاطئية الثانية للناشئين والناشئات، وتقرر أن تقام في النصف الثاني من شهر فبراير 2021 بمدينة بانكوك التايلندية، والبطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب والمقرر إقامتها في مدينة شيراز الإيرانية خلال النصف الأول من مارس 2021، وتشهد مشاركة 17 فريقاً تتنافس لحجز احد المراكز الأربعة الأولى لتؤهلها للمشاركة في بطولة العالم في المجر بمنتصف عام 2021.

بطولة الرجال بالسعودية

وفي الوقت نفسه منح المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة اليد نادي الوحدة السعودي استضافة بطولة الأندية الآسيوية 23 للرجال وحدد إقامتها في النصف الثاني من شهر مايو 2021 بمدينة جدة السعودية، والمؤهلة لبطولة السوبر جلوب بالسعودية بنهاية عام 2021.

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