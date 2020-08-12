تفاهم بين «عربي الدراجات» و«مكافحة المنشطات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اتفق الاتحاد العربي للدراجات مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بالإمارات على إبرام اتفاقية تفاهم في ما بينهما تهدف للاستفادة من خبرات وخدمات اللجنة في مجال مكافحة المنشطات في رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أول من أمس عن بعد باستخدام الاتصال المرئي بحضور الدكتورة ريما محمد الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والمستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات وكل من محمد فادي كلش سكرتير الاتحاد وآمنة نصيب تنفيذي أول تطوير الأعمال والتسويق للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وشيماء المريني مساعد تنفيذي في اللجنة الوطنية.

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