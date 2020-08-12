45 مشاركاً في دورة حكام الغولف العربي

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

اختتمت بنجاح كبير دورة دراسات المستوى الأول لحكام الغولف والتي أقيمت «عن بعد» وعبر تطبيق (ZOOM)، ونظمها الاتحاد العربي للغولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وشهدت مشاركة كبيرة وصلت لأكثر من 45 مشاركاً من العاملين بساحات الغولف على مستوى الحكام والأجهزة الفنية والإدارية وحتى اللاعبين من الجيل الأول للعبة، وتعتبر الدورة ضمن أجندة الاتحاد العربي للغولف والهادفة للارتقاء بكوادر اللعبة واطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم اللعبة، وساهمت الجامعة التونسية للغولف بدرجة كبيرة في توفير فرصة إقامة الدورة بتقديم الجوانب اللوجستية، وأشرف عليها المحاضر الدولي الأردني هاني العبد اللات رئيس الاتحاد الأردني للغولف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للغولف.

وثمن المحاضر الدولي هاني العبد اللات رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي للغولف المشاركة الكبيرة في الدورة معرباً عن سعادته بالنجاحات التي شهدتها الدورة.

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