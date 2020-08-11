60 مشاركاً في «معسكر الجوجيتسو الثاني»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

يحظى المعسكر التدريبي الصيفي الثاني للجوجيتسو بإقبال متزايد، حيث استقبل للمشاركة في أسبوعه الثاني أكثر من 60 مشاركاً جديداً من مختلف الجنسيات. ويستفيد المشاركون من أجود التقنيات التدريبية تحت إشراف بعض من أشهر مدرّبي الجوجيتسو في الدولة، ويعملون على تحسين مستويات لياقتهم البدنية ضمن جلسات رياضية دورية. وقد لاقى المعسكر، الذي تنظّمه شركة الرؤية العالمية للاستثمارات تحت إشراف من اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نادي وفندق ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، خلال الفترة بين 2-23 أغسطس، استجابة رائعة. قال المدرب رامون ليموس، المدير الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو، إن تصميم جدول يحقق التوازن الأمثل بين رياضة الجوجيتسو والأنشطة الأخرى كان عاملاً شديد الأهمية في تزويد المتدرّبين بأقصى استفادة ممكنة.

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