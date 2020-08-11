«القوى» يطالب الأندية بالعودة إلى التدريبات

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

خاطب الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى الأندية وطالبها بالعودة إلى التدريبات استعداداً للموسم المقبل، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأشار الاتحاد في خطابه الموقع من قبل صالح محمد حسن الأمين العام، إلى أن الاتحاد بصدد تحضير برنامج مسابقات موسم 2020-2021، وسيوضح فيها بروتوكول المشاركة في البطولات. وبين أن على الأجهزة الفنية والإدارية بدء العودة إلى التدريبات لتكون جاهزة للمشاركة في أولى بطولات الموسم الجديد، والتي لم يكشف عن أي تفاصيل عنها أو موعدها.

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