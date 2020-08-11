دبي تحتضن مبادرة الجري «من أجل لبنان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد شاطئ كايت بيتش بجميرا بدبي مبادرة الجري من أجل لبنان والتي أطلقها نادي الخامسة والنصف بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية بالإمارات، لإغاثة المنكوبين جراء الانفجار الكبير بمستودع ميناء بيروت بلبنان والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا إضافة إلى خسائر مادية هائلة جعلت من بيروت مدينة منكوبة. وقدمت إدارة النادي الدعوة لجميع الأعضاء المشاركين فيه وأصدقائهم إلى المشاركة في المبادرة عبر الجري على شاطئ كايت بيتش بجميرا والتبرع عبر بوابة هيئة الأعمال الخيرية بالإمارات، وشارك أكثر من 200 شخص صباح أول من أمس في المبادرة.

وعبر فؤاد ناصر مؤسس النادي عن سعادته بالمشاركة الواسعة في المبادرة وقال: لقد سعدنا كثيراً بالإقبال الكبير على المشاركة من المتضامنين مع المبادرة من مختلف الجنسيات والذين التزموا جميعاً الإجراءات الاحترازية حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة منفصلة لتحقيق شروط التباعد الاجتماعي.

هدف

وانطلق نادي 5:30 العام الماضي وكان متخصصاً في الجري بهدف رد الجميل للمجتمع ومن أجل خلق مجتمع صحي وسليم من خلال تعزيز اللياقة البدنية لكافة أفراد المجتمع من جميع المستويات البدنية، ثم توسع النادي وأصبح يقدم دورات تدريبية في رياضة كرة السلة والدراجات الهوائية، وساهم النادي في العديد من الأعمال الخيرية من قبل حيث أطلق مبادرة لحفر آبار مياه وتركيب مضخات لها للمحتاجين في الهند وإندونيسيا، كما شارك النادي في مبادرة تحدي عيد سعيد الخيرية للمساعدة على جمع الأموال للأطفال المرضى في مؤسسة الجليلة.

ونظم النادي سباق الماراثون المنزلي الأول من نوعه في العالم بالتعاون مع آسيكس ومجلس دبي الرياضي خلال فترة الحجر المنزلي في شهر أبريل الماضي والذي كان يهدف إلى تحفيز الجمهور على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني أثناء البقاء في المنزل، وشهد السباق نجاحاً كبيراً بمشاركة 751 عداء من 62 جنسية مختلفة من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وحظي السباق باهتمام كبير من الإعلام المحلي والعالمي، كما شارك النادي في تنظيم تحدي رمضان للجري لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة أثناء شهر رمضان المبارك.

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