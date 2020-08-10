الأولمبياد الخاص الإماراتي يطلق برامج العودة الآمنة للملاعب

المصدر: وام

تنظم مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي برعاية الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص وبالتعاون مع مركز اعداد القادة في الهيئة العامة للرياضة أسبوعاً للتوعية حول برامج تطوير استراتيجيات العودة الآمنة للملاعب.

وسيشهد أسبوع التوعية الذي من المتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 3000 مدرب وفني من الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنظيم ورش عمل متخصصة في عدة محاور رئيسية تؤهل الوسط الرياضى للعودة الآمنة لممارسة كافة الأنشطة الرياضية.

وستنطلق الفعاليات عبر " ويبينار " العودة الآمنة للملاعب بدون إصابات بعد " كوفيد-19 "، للمحافظة على صحة اللاعبين، والوقاية من الإصابات فى النشاط الرياضي للأولمبياد الخاص والمقرر له غدا الثلاثاء عبر منصة زووم الافتراضية، ويقدمها الدكتور عبدالله الرحومي استشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب.

وتستكمل باقي ورش البرنامج يومي الخميس والجمعة المقبلين عبر " ويبينار" الإعداد البدني الآمن للاعبي الأولمبياد الخاص خلال وبعد جائحة كورونا والتي سيقدمها الدكتور عاطف رشاد أستاذ التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان والمندوب الفني للكرة الطائرة بالأولمبياد الخاص الدولي، حيث سيتناول محاور الإعداد البدني للاعبين بالرياضات الجماعية والفردية.

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